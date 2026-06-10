nuovo comando dei vigili del fuoco a cosenza

Un nuovo comando dei Vigili del Fuoco è stato istituito a Cosenza. La consigliera regionale ha evidenziato che l’apertura mira a migliorare la sicurezza, i servizi e la presenza delle istituzioni nel territorio.

La Consigliera Regionale Luciana De Francesco sottolinea il valore dell’opera per sicurezza, servizi e presenza dello Stato nel territorio cosentino.. La cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza ha segnato oggi un passaggio decisivo per il potenziamento della sicurezza nel territorio calabrese. Nel cantiere, alla presenza dei sottosegretari all’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro, ha preso ufficialmente il via l’avvio dei lavori per una struttura moderna che nasce per rispondere in modo puntuale alle esigenze operative di un corpo che ogni giorno, infatti, garantisce la tutela delle comunità con professionalità e continuità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Cosenza, celebrata per la prima volta la Festa dellIstituzione dei Vigili del Fuoco

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