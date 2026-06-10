Gli Stati Uniti hanno condotto diverse ondate di attacchi aerei contro l’ Iran in risposta all’ abbattimento di un elicottero Apache americano da parte di Teheran. Gli Usa hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in cinque località lungo la costa meridionale dell’Iran. In particolare, sono state colpite basi navali a Sirik e Jask, sistemi di difesa aerea a Bandar Abbas e batterie missilistiche a Qeshm. Teheran: «Distrutti caccia F-35 e comando militare Usa in Giordania». Intanto le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania, in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Nuovi attacchi Usa contro l’Iran in risposta all’abbattimento dell’elicottero americano

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