Si conclude l’ottavo giorno della Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù, con le preghiere e le invocazioni dedicate. Questa fase rappresenta la penultima tappa del cammino di affidamento, secondo il rito religioso. Le preghiere sono rivolte al cuore di Gesù, chiedendo protezione e misericordia. La Novena si avvia verso la conclusione, con i fedeli che continuano a recitare le preghiere quotidiane in vista della festa.

La penultima tappa del cammino di affidamento: ecco le preghiere e le invocazioni per l’ottavo giorno della Novena al Sacro Cuore di Gesù. Il 13 giugno 2026 celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù: un cuore divino che pulsa d’amore infinito per ciascuno di noi, un rifugio sicuro dove ognuno ha un posto riservato e custodito da ogni male. Accostiamoci a questa preghiera con amore profondo, consapevoli che la devozione al Cuore di Cristo è la via più rapida per conoscerlo intimamente. È il mezzo più efficace per risvegliare la fede anche nei cuori più lontani, spingendoci ad amarlo intensamente, imitarlo fedelmente e affidargli, senza riserve, la nostra vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera dell’ottavo giorno

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Novena in preparazione alla Festa della Divina Misericordia - ottavo giorno

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