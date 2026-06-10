Durante un evento a Roma, il presidente del consiglio ha dichiarato che il governo non intende introdurre una tassa patrimoniale. Ha affermato che si lavora affinché gli italiani possano aspirare a possederne uno, rifiutando l’idea di tassarlo. La dichiarazione è stata fatta in occasione dell’assemblea di Confcommercio, tenutasi all’Auditorium della Conciliazione.

“Tassare il patrimonio? No, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo”. Questa la traccia che il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, indicata in occasione dell’Assemblea di Confcommercio all’Auditorium della Conciliazione, a Roma. Una promessa ma anche una certezza, perché “non siamo la repubblica delle banane”. La premier ribadisce con convinzione che il taglio delle tasse è uno degli obiettivi più grandi del governo e che la ricchezza la fanno gli imprenditori con i lavoratori. Un punto che il premier nel suo intervento sottolinea partendo da premesse diverse, ma intrecciate. La prima è che difendere il commercio di vicinato significa difendere molto di più che un settore economico, “significa difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - No alla patrimoniale. La promessa di Meloni a Confcommercio

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L'INTERVENTO INTEGRALE DELLA PREMIER GIORGIA MELONI ALL'ASSEMBLEA DI CONFCOMMERCIO

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