La pietra depilatoria non è una vera pietra e non elimina i peli alla radice. Promette di rendere la pelle liscia in pochi minuti senza dolore o ceretta. Alcuni utenti apprezzano la praticità, altri invece la bocciato, ritenendola poco efficace. La sua funzione consiste nel rimuovere i peli dalla superficie della pelle, senza agire più in profondità. La tecnica è alternativa ai metodi tradizionali, ma non sostituisce le procedure di depilazione più durature.

S i chiama pietra depilatoria, ma il nome può trarre in inganno: non si tratta di una vera e propria pietra e non rimuove i peli alla radice. Questo strumento agisce infatti per abrasione: la sua superficie ruvida, passata sulla pelle con movimenti circolari, spezza i peli eliminandoli in superficie. È quindi efficace? Può esserlo in caso di peli sottili e poco numerosi, soprattutto se la pelle non è particolarmente sensibile. Tuttavia, proprio per il suo meccanismo d’azione, potrebbe risultare aggressiva sulle pelli più delicate. Come riconoscere i messaggi del corpo per stare meglio X Leggi anche › Depilazione col rasoio: i segreti per una pelle liscia e senza irritazioni in estate Pietra depilatoria, il tool che elimina il pelo per abrasione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Niente ceretta, niente dolore: la pietra depilatoria promette una pelle liscia in pochi minuti. C’è chi la ama e chi la boccia. Ecco come funziona

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