I Knicks hanno conquistato il titolo NBA per la prima volta dal 1973, interrompendo una striscia di 27 anni senza vittorie e 24 senza finali. La squadra ha festeggiato con una parata in città. Durante i festeggiamenti, il pubblico ha rivolto fischi al presidente della lega, presente all’evento. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico.

America oggi La squadra di basket cittadina arriva alle finali, ma la grande mela viene militarizzata per l’arrivo di Donald Trump America oggi La squadra di basket cittadina arriva alle finali, ma la grande mela viene militarizzata per l’arrivo di Donald Trump È dal 1973 che i Knicks non vincono un campionato Nba, e dal 1999 che non arrivavano in finale. Ventisette anni di attesa, e non è di certo una quisquilia come l’aver perso la partita al Madison Square Garden per 115 a 111, lunedì notte, contro gli Spurs di San Antonio, gli stessi che gli avevano soffiato la vittoria nel ’99, ad abbassare il volume dell’entusiasmo newyorchese. Stasera si gioca «Game 4» – la quarta partita -, sempre al Madison Square Garden, e l’aria resta elettrica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - New York festeggia i Knicks e fischia l’intruso: il presidente

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[Highlights] Dylan Harper full highlights vs. New York Knicks (105-95 L) in Game 1 of the 2026 NBA Finals: 16 punti con 6/10 FG, 1/4 da 3, 3/3 FT, 8 rimbalzi, 1 assist (1 persa), 1 rubata, 2 falli personali, e un +/- di -5 in 27:31 minuti dalla panchina. reddit