Nba Finals 2026 | Donald Trump al Madison per i Knicks il pubblico lo fischia durante l’inno
Durante la partita 3 delle Finals NBA tra i Knicks e gli Spurs al Madison Square Garden, il pubblico ha fischiato il presidente quando la sua immagine è stata mostrata durante l’inno nazionale. La presenza dell’ex presidente nel palazzetto ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi dei Knicks, che hanno espresso il loro dissenso con fischi e boati. La scena si è verificata prima dell’inizio della gara, mentre l’inno era in corso.
Prima di gara 3 delle Finals NBA tra New York Knicks e San Antonio Spurs, disputata al Madison Square Garden, gran parte dei tifosi dei New York Knicks ha fischiato il presidente Donald Trump quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo durante l’esecuzione dell’inno nazionale. E’ la prima volta che un Presidente degli Stati Uniti in carica assiste a una partita di finale nell’arena. Gli Spurs hanno vinto il match riaprendo la serie che vede New York in vantaggio per 2-1. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Knicks fans have mixed reactions to President Trump attending the Knicks-Spurs Game 3 of the NBA
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