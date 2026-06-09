Nba Finals 2026 | Donald Trump al Madison per i Knicks il pubblico lo fischia durante l’inno

Notizia in breve

Durante la partita 3 delle Finals NBA tra i Knicks e gli Spurs al Madison Square Garden, il pubblico ha fischiato il presidente quando la sua immagine è stata mostrata durante l’inno nazionale. La presenza dell’ex presidente nel palazzetto ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi dei Knicks, che hanno espresso il loro dissenso con fischi e boati. La scena si è verificata prima dell’inizio della gara, mentre l’inno era in corso.