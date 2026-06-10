Nessuno sa più fare il proprio lavoro e pretendiamo che sia normale

A febbraio si è verificato un incidente durante il trasporto di un cuore destinato a un bambino, che si è deteriorato prima dell’intervento. La vicenda ha portato a riflettere sulla qualità e sulla competenza nel settore sanitario, con molti che denunciano una perdita di professionalità. La situazione ha sollevato interrogativi sulla preparazione e sulle procedure adottate in casi così delicati. Attualmente, non ci sono dettagli su eventuali indagini o azioni correttive avviate.

A febbraio ci fu quella storia tremenda del bambino cui avevano trapiantato un cuore che si era rovinato nel trasporto. Mi era sembrato uno di quei casi in cui una non vuole aver ragione – nessuno sa più fare nessun lavoro – e invece finisce per avercela. Avevo parlato con amici medici ed erano tutti piuttosto perplessi: per fare un trapianto di cuore su un bambino di due anni devi essere l’eccellenza, mica prendono un fattorino delle pizze e lo mettono a trasportare cuori, quindi sembrava inspiegabile. Adesso la tragedia diventa farsa col caso del dipinto, di cui si può parlare con più allegria non essendoci di mezzo bambini morti ma solo proprietà preziose buttate via per la cialtronaggine degli adulti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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