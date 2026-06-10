Arriva il blonzer, il prodotto multitasking che combina le caratteristiche di blush e bronzer. Durante l’estate, i tradizionali blush rosa vengono sostituiti da tonalità calde e dorate, ideali per un aspetto luminoso e naturale. Questo nuovo cosmetico permette di ottenere un colorito sano e radioso, senza dover usare due prodotti diversi. Non si tratta di blush né di bronzer, ma di una formula che unisce le funzioni di entrambi, pensata per le esigenze stagionali.

Il blush è un prodotto indispensabile nella trousse per sfoggiare un colorito sano e radioso, ma con l’arrivo dell’estate le classiche tonalità rosate lasciano spesso il posto a nuance più calde e dorate, tipiche del bronzer. È proprio in questo periodo che torna sotto i riflettori un prodotto ibrido diventato virale sui social e sempre più presente nelle collezioni beauty: il blonzer. Che cos’è il blonzer, il prodotto multitasking per l’estate. Come suggerisce il nome, nato dalla fusione delle parole blush e bronzer, il blonzer combina le caratteristiche di entrambi i prodotti. Le sue sfumature mescolano il rosa, il pesca, il terracotta e l’ambra per regalare al viso un effetto bonne mine immediato, capace di scaldare l’incarnato e al tempo stesso donare freschezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Né blush né bronzer ma blonzer: il prodotto multitasking perfetto per l’estate è lui

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COME APPLICARE BRONZER E BLUSH IN STICK

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