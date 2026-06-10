Apprendiamo in questi giorni che sta per nascere una nuova formazione dal significativo nome "Europeisti". Monti, Calenda, Cottarelli e Picierno: questi alcuni dei nomi dei protagonisti del nuovo progetto, organizzato intorno al mot d'ordre "sovranità europea". I nomi dicono già molto sull'indirizzo generale della nuova formazione, se si considera che sono tutti vessilliferi del liberalatlantismo e della difesa incondizionata dell'Unione Europea. Curioso comunque resta il richiamo al lemma sovranità, se si considera che abbiamo conosciuto larga parte dei protagonisti del nuovo progetto come nemici giurati del concetto di sovranità applicato all'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nasce "Europeisti", la nuova formazione con Monti, Calenda, Cottarelli e Picierno: gli euroinomani non si smentiscono

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