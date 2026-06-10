Napoli la tangenziale entra nella storia | è la prima smart road d' Italia

La tangenziale di Napoli è diventata la prima smart road d’Italia, integrando sistemi di monitoraggio del traffico, gestione del rischio idrogeologico e comunicazione tra infrastruttura e veicoli. Questa novità permette di ricevere dati in tempo reale e migliorare la sicurezza. La strada utilizza tecnologie avanzate per controllare le condizioni del manto stradale e avvisare i conducenti di eventuali pericoli. L’obiettivo è ottimizzare la viabilità e prevenire incidenti.

La tangenziale di Napoli entra nella storia della mobilità italiana: è ufficialmente la prima Smart Road del Paese, avendo ottenuto la certificazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità ai requisiti del Decreto Ministeriale 702018. Riconoscimento che ne attesta l’adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico e al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Grazie al supporto tecnologico di Movyon, la tangenziale, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, è diventata il primo laboratorio di mobilità intelligente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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