Napoli esposto contro i parcheggi abusivi a Villa Comunale
È stato presentato un esposto per i parcheggi abusivi nella Villa Comunale di Napoli. Si chiede come vengano gestite le manovre pericolose che mettono a rischio i pedoni e quali danni stiano subendo i sanpietrini storici della zona. La segnalazione evidenzia la presenza di veicoli non autorizzati e le conseguenze sulla pavimentazione antica, con particolare attenzione alla sicurezza e al deterioramento del patrimonio storico.
Come vengono gestite le manovre pericolose che mettono a rischio i pedoni? Quali danni stanno subendo i sanpietrini storici della Villa Comunale? Chi sono i soggetti responsabili che intercettano gli automobilisti in transito? Quali sanzioni penali rischiano gli organizzatori del parcheggio abusivo??? In Breve Sosta illecita concentrata tra Monumento Armando Diaz e Stazione Zoologica Anton Dohrn. Manovre pericolose su Viale Anton Dohrn mettono a rischio pedoni e bambini. Il peso . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Francesco Emilio Borrelli contro due parcheggiatori abusivi
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