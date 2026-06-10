napoli esposto contro i parcheggi abusivi a villa comunale

Notizia in breve

È stato presentato un esposto per i parcheggi abusivi nella Villa Comunale di Napoli. Si chiede come vengano gestite le manovre pericolose che mettono a rischio i pedoni e quali danni stiano subendo i sanpietrini storici della zona. La segnalazione evidenzia la presenza di veicoli non autorizzati e le conseguenze sulla pavimentazione antica, con particolare attenzione alla sicurezza e al deterioramento del patrimonio storico.