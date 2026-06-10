Dodici persone sono state arrestate a Napoli nell’ambito di un’operazione contro la banda che utilizzava tunnel sotterranei per raggiungere i caveau delle banche. Gli investigatori hanno scoperto che i criminali scavavano passaggi sotto le strade e le proprietà private, collegandoli alle banche. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati armi da guerra, tra cui fucili e pistole automatiche, ritenute usate durante le rapine.

Come facevano i criminali a raggiungere i caveau dalle fogne?. Quali armi da guerra utilizzava questa organizzazione criminale?. Chi coordinava i ruoli di vedette e scavatori nel gruppo?. Dove si sono verificate le altre incursioni oltre a Giugliano?.? In Breve 12 arresti tra cui 7 in carcere e 5 ai domiciliari. Rapina avvenuta il 16 gennaio presso la Banca Popolare di Milano di Giugliano. Fori nei pavimenti tra 40 e 50 centimetri tramite rete fognaria. Tentativi di incursione in uffici postali a Giugliano e Villaricca. Dodici arresti a Napoli per la banda che scavava tunnel verso le banche. La Polizia di Stato ha arrestato 12 persone tra cui sette uomini in carcere e cinque soggetti ai domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Napoli, 12 arresti: smantellata la banda dei tunnel nelle banche

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SMANTELLATA LA BANDA DEL BUCO - Specializzati in colpi in banca e alle Poste: 12 ordinanze

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