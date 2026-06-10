La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto l’interesse culturale di Mutonia, confermando il suo valore come sito artistico e storico. La decisione arriva dopo il coinvolgimento delle autorità locali, che hanno lavorato per tutelare l’area. La delibera ufficiale è stata approvata nelle ultime ore, rendendo ufficiale la tutela del complesso. Mutonia, situata in una zona abbandonata, è famosa per le installazioni artistiche e le strutture di recupero.

Rimini, 10 giugno 2026 – Dopo il salvataggio di Mutonia da parte del Comune di Santarcangelo – l'insediamento di artisti sulle rive del Marecchia nel Riminese – a fronte della sentenza del Consiglio di Stato che l’aveva dichiara abusiva disponendone la demolizione, ieri è arrivato anche il riconoscimento di interesse culturale e identitario da parte della Regione Emilia Romagna. Regione e Comune infatti hanno lottato dalla stessa parte per salvare la Mutoid Waste Company, che si è insediata a Santarcangelo da 36 anni. Il Consiglio comunale aveva deliberato, il 19 maggio scorso, il prevalente interesse pubblico culturale e ieri la Giunta regionale ha espresso il proprio indirizzo favorevole nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mutonia salvata anche dalla Regione Emilia Romagna: ne riconosce l’interesse culturale

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