Un dirigente del club avverte che, se il Real Madrid dovesse cercare una prima punta, spera di non essere richiesto per Lautaro. Secondo fonti vicine al club, il valore del giocatore si aggira tra i 130 e i 140 milioni di euro. La società sottolinea che, con questa cifra, non sarebbe disposto a cederlo, ma resta il problema di individuare un sostituto che possa garantire lo stesso livello di prestazioni.

di Alberto Petrosilli «A 130-140 milioni non lo impacchetto: il problema è trovare un sostituto all’altezza». Le parole di Musmarra su Lautaro Martinez. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfio Musmarra ha commentato alcuni dei temi più caldi del mercato dell’Inter. Partendo dall’interesse nerazzurro per Oumar Solet, il giornalista ha poi allargato il discorso al mercato internazionale e alle possibili mosse del Real Madrid, soffermandosi in particolare sulla figura di Lautaro Martinez. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Musmarra ha espresso una certa preoccupazione per le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e per le possibili strategie del club madrileno nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Musmarra avverte: «Se il Real Madrid cerca davvero una prima punta, spero non venga a bussare per Lautaro»

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