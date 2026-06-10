Sul mercato si registra un cortocircuito tra il club e l’allenatore, prima dell’annuncio ufficiale del nuovo tecnico. La società afferma di aver comunicato la decisione all’allenatore in carica, mentre si parla di tensioni riguardo a un’offerta per un attaccante. Non ci sono conferme ufficiali sui dettagli dell’offerta né sui colloqui tra le parti. La situazione si sviluppa mentre si attende l’annuncio del nuovo allenatore e le eventuali mosse sul mercato.

Cortocircuito totale sul mercato prima ancora dell’annuncio in panchina. Il club assicura di aver informato l’allenatore. José Mourinho non si è ancora seduto ufficialmente sulla panchina del Real Madrid, ma l’aria a Valdebebas sembra essere già elettrica. Prima ancora delle firme e dei comunicati di rito, tra il tecnico portoghese e i vertici del club blanco è esploso il primo, clamoroso cortocircuito di mercato. La pietra dello scandalo ha un nome e un cognome ben precisi: Julián Álvarez. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Ecco quantro rivelato da Mundo Deportivo. La dirigenza madrilena ha presentato un’offerta formale per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante argentino, una mossa che ha innescato un’immediata frizione con il futuro allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mourinho Real Madrid, è già tensione: la verità sull’offerta per Julián Álvarez

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Wie Mourinho bei Real Madrid ALLES verändern wird

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