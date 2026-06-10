È morto Stefano Addeo, il docente che a giugno 2025 aveva scritto sui social di augurare alla figlia del capo del governo di subire la stessa sorte di una giovane uccisa pochi mesi prima ad Afragola dal fidanzato. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

È morto Stefano Addeo, il docente che a giugno del 2025 aveva augurato in un post social alla figlia di Giorgia Meloni di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, uccisa pochi mesi prima ad Afragola dal fidanzato. Addeo, che insegnava in un istituto di Cicciano e aveva 66 anni, era ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale del Mare di Napoli dopo aver tentato il suicidio a maggio, lanciandosi da una finestra. Era stato sospeso dall’insegnamento. Sospeso dall’insegnamento per il post contro Meloni e la figlia Ginevra, Addeo aveva già tentato il suicidio il 2 giugno 2025 ingerendo un mix di psicofarmaci, dopo essersi scusato per quanto scritto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morto il docente che augurò di essere uccisa alla figlia di Meloni

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Stefano Addeo, morto a Napoli il docente autore del post choc contro la figlia di Meloni

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Morto Stefano Addeo, il docente che scrisse un post choc contro la figlia di Giorgia Meloni x.com

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