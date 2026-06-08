Morte giudice Francesca Ercolini l’autopsia riapre il caso | ipotesi di omicidio

Notizia in breve

La morte della giudice molisana Francesca Ercolini è stata oggetto di un’autopsia che ha riaperto le indagini. La Procura dell’Aquila sta ora esaminando anche l’ipotesi di omicidio, dopo aver analizzato i risultati dell’esame autoptico. La giudice era deceduta in circostanze ancora da chiarire, e le autorità continuano a indagare per fare luce sui dettagli della vicenda.