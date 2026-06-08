Morte giudice Francesca Ercolini l’autopsia riapre il caso | ipotesi di omicidio
La morte della giudice molisana Francesca Ercolini è stata oggetto di un’autopsia che ha riaperto le indagini. La Procura dell’Aquila sta ora esaminando anche l’ipotesi di omicidio, dopo aver analizzato i risultati dell’esame autoptico. La giudice era deceduta in circostanze ancora da chiarire, e le autorità continuano a indagare per fare luce sui dettagli della vicenda.
La riapertura del caso sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini segna un nuovo passaggio nelle indagini coordinate dalla Procura dell’Aquila, che sta ora valutando anche l’ipotesi di omicidio. Il quadro investigativo, inizialmente orientato verso il suicidio, viene rimesso in discussione dopo gli ultimi accertamenti tecnici. La donna, 51 anni, era stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, il 26 dicembre 2022. A distanza di anni, gli elementi emersi dall’ autopsia e dalle successive verifiche hanno riaperto scenari alternativi. Gli inquirenti parlano di approfondimenti necessari per chiarire in modo definitivo la dinamica del decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Morte di Francesca Ercolini, depositata oggi a L'Aquila relazione su autopsia
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A quasi quattro anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, l’ipotesi del suicidio torna in discussione dopo i risultati dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura dell’Aquila. facebook
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