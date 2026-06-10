La partita tra Messico e Sudafrica ai Mondiali potrebbe iniziare con un ritardo a causa di proteste in corso. Le autorità stanno negoziando con gli attivisti che manifestano nelle vicinanze dello stadio. Le trattative sono ancora in corso e non è stato stabilito un orario definitivo per il calcio. La tensione tra manifestanti e forze dell’ordine si concentra nelle aree di accesso all’impianto.

La partita inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica rischia di essere ricordata più per le proteste, che per il calcio in sé. C’è stata, infatti, una minaccia di protesta per i 130mila desaparecidos nel Paese del continente americano e le pessime condizioni dei lavoratori. Il match potrebbe iniziare in ritardo. Mondiali in Messico, al via le proteste per i desaparecidos e le condizioni di lavoro. Al momento, scrive il Telegraph, sono in corso delle trattative tra le autorità e gruppi di attivisti per evitare il ritardo nel calcio d’inizio; le proteste nei dintorni dello stadio sono già cominciate e le autorità hanno posizionato barriere di cemento per contenere i disordini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali, Messico-Sudafrica rischia di iniziare in ritardo per proteste: trattative in corso tra autorità e attivisti

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