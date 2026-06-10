Mondiali 2026 si gioca | dalle partite in tv alle favorite cosa c' è da sapere

Il Mondiale 2026 inizia il 11 giugno alle 21, con la partita tra Messico e Sudafrica trasmessa su Rai 1. La competizione si svolge in Canada, Messico e Stati Uniti. È il primo torneo con partite diffuse in più nazioni, coinvolgendo un numero maggiore di squadre rispetto alle edizioni precedenti. La fase finale si concluderà con la finale prevista a luglio.

L'attesa è finita. Con il calcio d'inizio di domani, giovedì 11 giugno, alle 21.00 in diretta su Rai 1, tra le nazionali di Messico e Sudafrica, prende il via la Coppa del Mondo Fifa 2026, il primo mondiale diffuso, con partite giocate in Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Rai ha acquisito i diritti multipiattaforma (TV e Internetmobile) per il territorio italiano in esclusiva free, per 35 partite (trasmesse nella fascia oraria 18.40 - 02.00 su Rai 1, con programmazione pre e post-partita, oltre agli highlights delle restanti 69 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Le dirette Rai riguarderanno i principali incontri della manifestazione, così ripartiti: 35 incontri, di cui almeno 1 al giorno: 17 della fase a gruppi, 6 sedicesimi, 4 ottavi, 2 semifinali, 2 finali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

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I #Mondiali 2026 iniziano l’11 giugno con Messico-Sudafrica e si concluderanno il 19 luglio. Il torneo si gioca tra Stati Uniti, Canada e Messico, con 48 nazionali partecipanti e tutte le partite trasmesse da Dazn, mentre la Rai ne manderà in onda... x.com

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