Un arbitro coinvolto nei Mondiali 2026 è stato respinto dagli Stati Uniti a causa di problemi con i visti. La FIFA ha modificato all'improvviso le sue condizioni di ingresso, richiedendo documenti più stringenti. La vicenda ha sollevato dubbi sulle procedure di accesso per le delegazioni straniere, che potrebbero incontrare ulteriori ostacoli prima dell’inizio del torneo. La questione riguarda principalmente i requisiti di visto e le tempistiche per le autorizzazioni.

Perché la FIFA ha cambiato improvvisamente posizione sui visti americani?. Come influirà il caso Artan sull'ingresso delle delegazioni straniere?. Quali promesse di Infantino alla Casa Bianca sono state disattese?. Chi garantirà l'accesso ai professionisti dopo il rifiuto alle frontiere?.? In Breve Infantino garantì accessibilità totale tra marzo e novembre 2025 durante vari incontri.. L'ufficio FIFA è stato aperto presso la Trump Tower di New York.. L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan è stato respinto alla frontiera statunitense.. Il torneo coinvolgerà 16 città distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti.. Il caso dell’arbitro Artan evidenzia le criticità nei visti per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’arbitro respinto agli USA crea un caso visti

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Somali World Cup referee denied US entry thanks Fifa and CAF for support

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