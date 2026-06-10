Il presidente della FIFA ha definito “sfortunato e spiacevole” il caso dell’arbitro somalo, impedito di entrare negli Stati Uniti mentre si recava ai Mondiali 2026. Infantino ha aggiunto che non è possibile controllare ogni episodio di questo tipo. Il caso ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le difficoltà legate alle procedure di ingresso per i partecipanti alle competizioni globali. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita sulla vicenda.

"Un caso sfortunato e spiacevole". Così Gianni Infantino - presidente della Fifa - ha commentato il caso diventato internazionale dell'arbitro somalo, Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, dove si era recato in quanto arbitro designato per i Mondiali 2026. "È spiacevole quello che è successo a. Omar, l'arbitro somalo. Ma, ripeto, non possiamo controllare tutto", ha dichiarato Infantino in una conferenza stampa alla vigilia del torneo. Omar Artan, che nel 2025 è stato eletto come miglior arbitro dell'Africa da parte della Federazione africana, è stato trattenuto e interrogato per 11 ore in aeroporto e alla fine è stato rimandato indietro, in Somalia, dove è stato accolto da eroe. "Non mi lascio scoraggiare, nel 2030 tornerò e renderò la Somalia orgogliosa", ha detto Artan al rientro a Mogadiscio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso arbitro somalo, Infantino spudorato: “Episodio sfortunato e spiacevole. Non possiamo controllare tutto”

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