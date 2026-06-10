mondiale 2026 rivoluzione nel regolamento

Al Mondiale 2026, il regolamento introduce modifiche sulla gestione degli infortuni, con procedure più rapide per valutare e sostituire i giocatori infortunati. I tempi di ripresa del gioco si riducono, mentre le pause idratazione vengono estese per tutta la squadra, anche durante i minuti di recupero. Le nuove regole mirano a rendere più fluido il ritmo delle partite e a migliorare la gestione delle emergenze mediche sul campo.

Mondiale 2026 – Cambiano anche gestione degli infortuni, tempi di ripresa del gioco e pause idratazione. Tra le novità il divieto di coprirsi la bocca durante le discussioni. Il Mondiale nordamericano che prenderà il via l’11 giugno a Città del Messico sarà un’ edizione storica. Oltre all’allargamento a 48 squadre, ci saranno importanti novità anche sul fronte regolamentare. Le modifiche introdotte dall’ Ifab (International Football Association Board, l’ente che si occupa di stabilire il regolamento del calcio) cambieranno senz’altro il modo di giocare, arbitrare e gestire le partite. Obiettivo principale? Rendere il calcio più rapido contrastando le perdite di tempo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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NUOVE REGOLE FIFA 2026: RIVOLUZIONE NEL CALCIO

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