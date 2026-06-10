Mobilità ATA 2026 27 esiti il 12 giugno | come viene informato chi non ottiene il trasferimento

Il 12 giugno 2026 gli Uffici scolastici pubblicheranno i risultati delle domande di mobilità del personale ATA per il prossimo anno scolastico. Chi non otterrà il trasferimento riceverà una comunicazione ufficiale attraverso il sistema di informazione utilizzato per le domande. Le graduatorie saranno accessibili online, permettendo ai candidati di verificare il proprio esito e eventuali dettagli sulla posizione.

Gli Uffici scolastici pubblicheranno il 12 giugno 2026 gli esiti delle domande di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. La procedura riguarda trasferimenti e passaggi richiesti entro il termine del 13 aprile scorso. Con la pubblicazione dei bollettini, il personale interessato potrà verificare l’esito della propria domanda. Gli elenchi riporteranno, per i beneficiari del movimento, la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesta, il punteggio complessivo assegnato e l’eventuale precedenza riconosciuta. La comunicazione non riguarda soltanto il personale che ha ottenuto il trasferimento. Anche gli aspiranti la cui domanda non è stata accolta riceveranno un avviso tramite posta elettronica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità ATA 2026, vincoli e deroghe: ecco a cosa fare attenzione

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