Messaggi d’odio contro gli ebrei sui social | 6 denunce a Latina

Sei persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Latina per aver diffuso messaggi d’odio contro gli ebrei sui social media. Sono accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, attraverso l’uso della rete.

Latina, 29 maggio 2026 – Sei persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato perché ritenute responsabili del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commesso attraverso l’utilizzo della rete. L’attività è stata condotta dal personale della Digos di Latina, dopo una denuncia formalizzata lo scorso mese di aprile. La vittima aveva riferito di essere stata destinataria di atti intimidatori, offese e insulti di natura antisemita pubblicati sui social network, segnalando anche un crescente clima di odio nella provincia. L’indagine della Digos. A seguito della denuncia, la Digos ha intensificato l’attività info-investigativa e di monitoraggio per prevenire e contrastare espressioni d’odio e atti di discriminazione antisemita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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East Greenwich community rallies after antisemitic symbols found in schools

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