Milo Infante ha firmato un accordo con Mediaset e tornerà in prima serata. La trattativa si è conclusa e il giornalista avrà un ruolo di rilievo a VideoNews. La sua presenza nel palinsesto televisivo di Mediaset è prevista già dalla prossima stagione, segnando un cambio di direzione rispetto alla sua precedente esperienza in Rai. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli del contratto o sui programmi specifici.

Il futuro televisivo di Milo Infante sembra sempre più lontano dalla Rai. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, lo scenario che si delinea per il giornalista e conduttore parla di un possibile approdo a Mediaset, con un progetto importante sia sul fronte editoriale che su quello televisivo. Le trattative per una sua permanenza in Rai, che nei giorni scorsi sembravano ancora aperte, non avrebbero portato a un accordo definitivo. Da qui l’ipotesi sempre più concreta di un cambio di rete. Una prima serata nel nuovo progetto televisivo. Secondo quanto riportato da diverse fonti di settore, Mediaset avrebbe intenzione di affidare a Milo Infante un nuovo programma in prima serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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© Tivvusia.com - Milo Infante, trattativa chiusa: a Mediaset prima serata e ruolo di rilievo a VideoNews

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