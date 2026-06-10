Milo Infante lascia la Rai | il comunicato Mediaset

Milo Infante ha annunciato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset. L’accordo tra le due emittenti prevede che l’ex conduttore televisivo collaborerà con Mediaset su nuovi progetti editoriali e nell’area informativa del gruppo. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del gruppo televisivo. Infante ha lasciato la Rai dopo aver lavorato per diversi anni nel settore dell’informazione e della produzione televisiva.

È ufficiale: Milo Infante lascia la Rai per entrare in Mediaset, dove lavorerà a nuovi progetti editoriali e all’area informativa del gruppo. È ufficiale: il giornalista e conduttore Milo Infante lascia la Rai e avvia una nuova fase professionale entrando a far parte del Gruppo Mediaset. Il passaggio, confermato da entrambe le aziende, segna un cambio di ruolo significativo che lo vedrà coinvolto nello sviluppo di progetti editoriali e nelle strategie dell’area informativa del network. Milo Infante lascia la Rai e approda ufficialmente a Mediaset, segnando un cambiamento rilevante nel suo percorso professionale. Dopo diversi giorni di voci e ipotesi circolate nel settore, la conferma è arrivata oggi, mercoledì 10 giugno, con una comunicazione ufficiale che ha reso pubblico il passaggio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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dunque è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. x.com

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