Il giornalista ha annunciato il suo addio alla Rai e il suo ingresso nel gruppo Mediaset, dove assumerà un nuovo ruolo. La decisione è arrivata dopo che la Rai non è riuscita a rinnovare il contratto e si sono intensificate tensioni con Bruno Vespa. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata attraverso i canali del nuovo gruppo, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle dimissioni.

Perché la Rai non è riuscita a trattenere il giornalista?. Quali tensioni con Bruno Vespa hanno accelerato le dimissioni?. Cosa farà esattamente Infante nel suo nuovo ruolo dirigenziale?. Come reagirà il palinsesto Rai dopo la perdita dello share?.? In Breve Picchi di share al 10% raggiunti con il programma Ore 14. Tensioni con Bruno Vespa per sovrapposizioni con Porta a Porta. Separazione professionale dalla criminologa Roberta Bruzzone lo scorso novembre. Nuovo ruolo dirigenziale in VideoNews affiancando Siria Magri. Milo Infante si dimette dalla Rai e approda al Biscione con doppio ruolo. Milo Infante ha formalizzato le sue dimissioni dalla Rai questa mattina, lasciando i ruoli di conduttore e vicedirettore degli Approfondimenti per spostarsi verso la struttura VideoNews del Biscione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milo Infante lascia la Rai: ecco il nuovo ruolo al Biscione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milo Infante lascia la Rai per un nuovo inizio con Mediaset

Notizie e thread social correlati

“Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset”: sul piatto del Biscione una prima serata e un ruolo dirigenziale. Viale Mazzini: “Faremo di tutto per trattenerlo”Milo Infante ha annunciato di aver lasciato la Rai e di aver firmato un contratto con Mediaset.

Leggi anche: Milo Infante lascia la Rai: l’annuncio ufficiale e il nuovo ruolo a Mediaset

Temi più discussi: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: sul piatto del Biscione una prima serata e un ruolo dirigenziale. Viale Mazzini: Faremo di tutto per trattenerlo; Milo Infante verso Mediaset, possibile addio alla Rai; Milo Infante passa a Mediaset, programma in prima serata e ruolo apicale in azienda: ma la Rai non si arrende; Se Milo Infante si trasferisce a Mediaset, la Rai deve farsi due domande su cosa voglia essere.

Milo spinato Infante lascia la Rai e approda a Mediaset: le ragioni dietro lo strappo e cosa cambierà ora. Intanto Gualtieri elogia Calta a Villa Miani. Mentre alla riunione degli ex Dc si fanno battute su… Le pillole di L43 x.com

Milo Infante verso Mediaset? L'indiscrezione e l'addio a Ore 14 tra commozione e polemica reddit

Milo Infante: il papà giornalista, la moglie ex Miss Padania, gli scontri con Bruzzone e le minacce di morte. Chi è il conduttore di Ore 14 che lascia la Rai per MediasetMilo Infante apre il telemercato, diventando il giornalista più chiacchierato in attesa della presentazione dei palinsesti. Il giornalista milanese classe 1968 ha lasciato la Rai con ... ilmessaggero.it

Milo Infante lascia la Rai per Mediaset: Per me è un punto di arrivoDopo più di vent'anni Milo Infante lascia la Rai per Mediaset : a Cologno Monzese avrà un doppio incarico, sviluppare nuovi progetti editoriali e ... gazzettadelsud.it