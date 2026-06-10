Milo Infante e Mediaset ufficializzano l’accordo | scossone nel telemercato TV

Milo Infante ha lasciato la Rai per passare a Mediaset, dove sarà protagonista di una prima serata e condurrà VideoNews. La notizia è stata confermata da due comunicati stampa, uno ufficiale di Mediaset e un altro di Rai, con toni diversi. La decisione segna un cambiamento nel panorama televisivo, coinvolgendo un giornalista noto per le sue esperienze in entrambe le reti. La sua transizione avviene in un momento di riorganizzazione nel settore televisivo.

Due note stampa di segno nettamente diverso hanno ufficializzato il passaggi di Milo Infante a Mediaset e il conseguente addio alla RAI: per il giornalista sul piatto una prima serata e la condirezione di VideoNews Milo Infante passa a Mediaset. L'accordo è ora ufficiale, sugellato da una doppia nota stampa della RAI e del Biscione, e segna uno degli spostamenti più rilevanti dell'attuale mercato televisivo (insieme all'approdo ormai "fisso" di Selvaggia Lucarelli su Canale 5, con conseguente addio a Ballando con le stelle). Il giornalista lascia la Rai dopo aver comunicato le proprie dimissioni da conduttore e vicedirettore degli Approfondimenti, chiudendo così un lungo percorso professionale all'interno dell'azienda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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