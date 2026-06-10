Questa mattina a Ferrara si è svolta la prima parte della 44ª edizione della Mille Miglia, con il passaggio di vetture d’epoca e moderne lungo le vie della città. La carovana ha attraversato il centro storico, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione, che si svolge annualmente, prevede il percorso celebrativo con auto storiche e recenti, e si conclude nel pomeriggio. La gara si svolge su un itinerario che collega diverse città italiane, con tappe e controlli lungo il percorso.

Ferrara, 10 giugno 2026 – Rombi, motori, auto moderne e vintage: per la sua 44^ edizione Ferrara ha ospitato questa mattina la prima parte della Mille Miglia, il percorso celebrativo che ha portato Ferrari e auto d’epoca tra le vie della città. Il lungo percorso è partito da Brescia . Oltre 400 auto selezionate che già nella mattinata di martedì 9 giugno sono partite da Brescia verso la Val Trompia e la Val Gobbia, per poi effettuare la prima sosta e primo pranzo a Lumezzane, passaggio inedito per la Freccia Rossa. Successivamente il convoglio ha raggiunto il Garda attraverso la Val Sabbia, passando per Vicenza e Padova per la chiusura di tappa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mille Miglia, rombo di motori a Ferrara: la carovana delle auto d’epoca sfila in città. “Un’emozione straordinaria”

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