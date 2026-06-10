Le Volanti hanno fermato un uomo di 45 anni con precedenti per estorsione e maltrattamenti. Dopo le verifiche, è stato trasferito all'aeroporto di Malpensa e messo in viaggio verso Casablanca. La polizia ha eseguito l’espulsione, portando il soggetto fuori dall’Italia. L’operazione si è conclusa con successo, senza incidenti.

E’ stata eseguita l’espulsione di un uomo di 45 anni già destinatario di un provvedimento di allontanamento, ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione, coordinata dall’Ufficio Immigrazione, si è conclusa nella tarda serata di ieri presso l’aeroporto di Milano Malpensa, dove l’uomo è stato imbarcato su un volo diretto per Casablanca. Espulsione eseguita dopo un rintraccio della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’espulsione è stata portata a termine nelle ultime ore, dopo che l’UPGSP ha rintracciato il soggetto. L’uomo, un cittadino straniero di 45 anni, risultava già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso l’anno precedente, ma non aveva lasciato il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Virgilio.it - Milano, pluripregiudicato per estorsione e maltrattamenti scovato dalle Volanti: espulso un 45enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Espulso nel 2023, torna a Verbania: arrestato 30enne pluripregiudicatoUn uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato a Verbania dopo essere rientrato nel paese nonostante...

Serino, arrestato 45enne per maltrattamenti in famigliaI Carabinieri della Stazione di Serino hanno arrestato un uomo di 45 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della...