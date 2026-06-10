Il Milan ha annunciato di aver scelto un nuovo allenatore dopo settimane di tensioni e discussioni interne. La decisione arriva a seguito di un periodo caratterizzato da polemiche e analisi sul futuro tecnico della squadra. La società ha comunicato di aver individuato l'allenatore che guiderà la squadra nelle prossime partite, segnando una svolta nel percorso del club. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

Dopo settimane di tensioni, polemiche e profonde riflessioni sul futuro del club, il Milan avrebbe individuato il tecnico a cui affidare la ripartenza. La stagione appena conclusa si è trasformata in una delle più deludenti degli ultimi anni per i rossoneri, culminata con la mancata qualificazione alla Champions League e con il conseguente terremoto tecnico che ha portato all’interruzione del rapporto con Massimiliano Allegri. Ora, però, sembra essere arrivata la svolta. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di via Aldo Rossi avrebbe raggiunto un accordo con Oliver Glasner, allenatore austriaco protagonista di una crescita costante nel panorama europeo e reduce da importanti successi ottenuti sia in Germania sia in Inghilterra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Milan, dopo il caos la svolta improvvisa: ecco il nuovo allenatore

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