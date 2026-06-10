Micol Majori firma il personale nei 3000 a Marsiglia Lando vince nell’alto Arese e Tecuceanu non decollano

Notizia in breve

Micol Majori ha vinto la gara dei 3000 metri a Marsiglia, stabilendo il miglior tempo. Lando ha conquistato il primo posto nell’alto. Arese e Tecuceanu non sono riusciti a migliorare le proprie prestazioni e sono rimasti lontani dai piazzamenti di rilievo. La serata ha visto altre competizioni, mentre i risultati di Majori e Lando sono stati i più significativi della giornata. Nessuna delle due altre atlete ha superato le proprie aspettative.