Micol Majori firma il personale nei 3000 a Marsiglia Lando vince nell’alto Arese e Tecuceanu non decollano
Micol Majori ha vinto la gara dei 3000 metri a Marsiglia, stabilendo il miglior tempo. Lando ha conquistato il primo posto nell’alto. Arese e Tecuceanu non sono riusciti a migliorare le proprie prestazioni e sono rimasti lontani dai piazzamenti di rilievo. La serata ha visto altre competizioni, mentre i risultati di Majori e Lando sono stati i più significativi della giornata. Nessuna delle due altre atlete ha superato le proprie aspettative.
Nella serata in cui i riflettori dell’atletica mondiale erano puntati su Oslo per la tappa norvegese della Diamond League, alcuni azzurri come Micol Majori e Manuel Lando erano impegnati in terra francese nell’ambito di un meeting a Marsiglia valevole come evento di livello Challenger del World Athletics Continental Tour. Le notizie che arrivano sul fronte italiano sono contrastanti, anche se il percorso verso gli Europei di Birmingham è ancora lungo. La prestazione più incoraggiante in casa Italia è quella di Majori, che ha dominato la scena sulla distanza dei 3000 metri migliorando di quattro secondi e mezzo il personale (8:51.50 indoor a Valencia lo scorso 31 gennaio) con un 8:47.00 che la proietta al dodicesimo posto nelle liste nazionali all-time. 🔗 Leggi su Oasport.it
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