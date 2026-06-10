Gianmarco Pozzoli ha raccontato di essersi fatto ricoverare a causa di una depressione. Ha descritto il suo percorso, che ha incluso momenti di crisi personale, e ha sottolineato l'importanza di chiedere aiuto durante periodi difficili. La sua esperienza evidenzia come il supporto professionale possa essere determinante nel affrontare problemi di salute mentale.

Il percorso del comico Gianmarco Pozzoli tra crisi personale, depressione e rinascita: quando chiedere aiuto diventa fondamentale. La depressione è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, soprattutto quando viene raccontata da chi ha vissuto una crisi profonda in prima persona. Il percorso del comico milanese Gianmarco Pozzoli riporta l’attenzione sull’impatto che eventi personali e professionali possono avere sulla salute mentale, e sull’importanza di riconoscere i segnali del disagio e chiedere aiuto senza esitazioni. Il comico milanese Gianmarco Pozzoli, conosciuto anche per il progetto digitale The Pozzolis Family, ha pubblicato sui propri profili un video diventato rapidamente virale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Mi sono fatto ricoverare”, Gianmarco Pozzoli racconta la depressione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’appello di Gianmarco Pozzoli: “In un anno ho perso tutto, sono caduto in depressione. Non fate come me, chiedete aiuto subito”Un attore ha condiviso pubblicamente di aver perso tutto in un anno e di essere caduto in depressione.

Leggi anche: “Ero uno zombie in giro per Roma”: il drammatico racconto di Gianmarco Pozzoli sulla depressione

Temi più discussi: Gianmarco Pozzoli: In un anno ho perso lavoro, moglie, la Pozzolis Family. Sono dimagrito 14 chili; Gianmarco Pozzoli: Dopo la separazione, ero smarrito. Mi sono fatto ricoverare dopo aver perso 14 chili; Gianmarco Pozzoli: In un anno ho perso tutto, sono caduto in depressione. Non fate come me, chiedete aiuto subito; Ho perso 14 kg e mi sono fatto ricoverare: non fate il mio errore, intervenite subito. Il comico Gianmarco Pozzoli e l'incubo della depressione.

Mi sono fatto ricoverare, Gianmarco Pozzoli racconta la depressioneIl percorso del comico Gianmarco Pozzoli tra crisi personale, depressione e rinascita: quando chiedere aiuto diventa fondamentale. novella2000.it

Ho perso 14 chili e mi sono fatto ricoverare: il dramma vissuto dal comico Gianmarco Pozzoli dopo il divorzioL'attore Gianmarco Pozzoli si apre sulla depressione che lo ha colpito dopo la fine del matrimonio con Alice Mangione. donnaglamour.it