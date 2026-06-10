La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 6 giugno 2026 su Rai 1 resterà negli annali del programma non solo per la partita memorabile, ma soprattutto per una confessione inaspettata di Stefano De Martino. Il conduttore, solitamente misurato nei commenti personali, si è lasciato andare a un’esclamazione spontanea rivolta alla concorrente della serata: “Mi piace Elena”. Parole rare, pronunciate in diretta nazionale, che hanno acceso la curiosità del pubblico e trasformato una normale serata di gioco in un piccolo evento televisivo. Ma chi è Elena e cosa ha fatto di così speciale da conquistare l’attenzione del padrone di casa? La giovane marchigiana, proveniente dalla provincia di Macerata e impegnata professionalmente nell’arredamento di yacht, si è presentata nello studio accompagnata dalla madre, portando con sé il pacco numero 1. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - “Mi piace Elena”: la concorrente di Affari Tuoi colpisce Stefano De Martino e gli sfugge una frase che dice tutto

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Affari tuoi, De Martino stregato dalla bellissima Elena: Mi piace, esternazione insolita…

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