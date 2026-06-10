Meteo Roma e Lazio pausa dal caldo giovedì | poi arriva il picco del weekend

Giovedì nel Lazio si prevede una pausa dal caldo, con temperature più miti rispetto ai giorni precedenti. Dopo questa giornata, le temperature torneranno a salire nel fine settimana, raggiungendo i picchi più elevati. Non sono previste precipitazioni significative né condizioni di maltempo, ma il clima sarà caratterizzato da variazioni di temperatura tra le diverse ore della giornata. La situazione meteorologica rimarrà stabile nei prossimi giorni, con un aumento delle temperature nel weekend.

Roma e il Lazio, anche prima dell’inizio ufficiale dell’estate, si preparano a qualche giorno di meteo movimentato, almeno sul fronte delle temperature. Dopo una fase calda ma ancora sopportabile, giovedì è attesa una breve pausa dal caldo, prima di una nuova risalita dei valori nel fine settimana. Una tregua rapida, dunque, che anticiperà il picco previsto tra sabato e domenica. Meteo prima dell’Estate a Roma e nel Lazio: mercoledì ancora caldo, poi giovedì arriva una breve rinfrescata. Andiamo con ordine e partiamo da oggi, 10 giugno, giorno nel quale il quadro meteo resta dominato dall’anticiclone, con tempo in prevalenza soleggiato su Roma e sul resto del Lazio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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02-06-2026 - Da domani tempo instabile, breve tregua al grade caldo

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