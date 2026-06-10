Fino a venerdì, il cielo sulla Campania sarà mostly sereno con temperature elevate. Da giovedì, si prevede un lieve calo termico e un aumento di vento. L’alta pressione rimane stabile sulla regione, mantenendo condizioni di tempo asciutto e soleggiato. Nessuna pioggia significativa è prevista nei prossimi giorni. Le temperature massime rimarranno sopra i 25°C, con un leggero abbassamento nel corso della settimana.

Meteo Campania: l’alta pressione continua a dominare sulla regione garantendo giornate stabili e prevalentemente soleggiate. Da giovedì atteso un temporaneo aumento dell’instabilità sulle aree interne e montuose con temperature in leggera diminuzione. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il tempo resterà generalmente stabile almeno fino a venerdì 12 giugno, con qualche lieve variazione attesa tra giovedì e venerdì soprattutto nelle zone interne. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. Le condizioni meteo si presenteranno favorevoli sia lungo le coste che nelle pianure e nelle aree interne, con venti deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e mare poco mosso. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, sole e caldo fino a venerdì: lieve calo termico e più vento da giovedì

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