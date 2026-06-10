Messico-Sudafrica Mondiali 11-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni convocati quote pronostici La partita inaugurale è sempre speciale
Il Messico e il Sudafrica si affronteranno giovedì alle 21:00 nell'incontro inaugurale dei Mondiali 2026. Il Messico ha giocato alcune partite di preparazione prima dell'inizio del torneo. La partita segna l'esordio di entrambe le squadre in questa edizione. Non sono stati ancora comunicati i dettagli delle formazioni ufficiali o i convocati. Le quote e i pronostici sono ancora da definire.
Il Messico ha disputato alcune buone partite di preparazione al Mondiale 2026 nel quale esordirà giovedì contro il Sudafrica. Dopo il successo poco indicativo contro una sorta di Ghana B, e comunque con alcune defezioni, sono arrivate altre due vittorie contro Australia e Serbia, quest’ultima per 5-1 in rimonta. I Bafana Bafana invece hanno deciso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Messico-Sudafrica: il PRONOSTICO della partita inaugurale dei Mondiali 2026
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