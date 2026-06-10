Il Messico e il Sudafrica si affronteranno giovedì alle 21:00 nell'incontro inaugurale dei Mondiali 2026. Il Messico ha giocato alcune partite di preparazione prima dell'inizio del torneo. La partita segna l'esordio di entrambe le squadre in questa edizione. Non sono stati ancora comunicati i dettagli delle formazioni ufficiali o i convocati. Le quote e i pronostici sono ancora da definire.

Il Messico ha disputato alcune buone partite di preparazione al Mondiale 2026 nel quale esordirà giovedì contro il Sudafrica. Dopo il successo poco indicativo contro una sorta di Ghana B, e comunque con alcune defezioni, sono arrivate altre due vittorie contro Australia e Serbia, quest’ultima per 5-1 in rimonta. I Bafana Bafana invece hanno deciso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Messico-Sudafrica (Mondiali, 11-06-2026 ore 21:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. La partita inaugurale è sempre speciale

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Messico-Sudafrica: il PRONOSTICO della partita inaugurale dei Mondiali 2026

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Il fischio d’inizio ufficiale è fissato per giovedì 11 giugno 2026, con la partita inaugurale che vedrà contrapposti il Messico e il Sudafrica #Mondiali2026 #CoppadelMondo2026 x.com

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