Messico-Sudafrica dà il via al Mondiale 2026 | il pronostico
Il Mondiale 2026 è iniziato con la partita tra Messico e Sudafrica, giocata giovedì 11 giugno alle 21 allo stadio Atzeca di Città del Messico. La gara ha segnato il calcio d’inizio del torneo, con entrambe le squadre in campo per la prima partita ufficiale. La partita si è conclusa con un risultato che ha dato il via alla competizione internazionale.
Giovedì 11 giugno alle ore 21 allo stadio Atzeca di Città del Messico la partita inaugurale della prima Coppa del Mondo a 48 squadre per un totale di 104 gare Ci siamo, si riparte con i Mondiali di calcio dopo la finalissima del dicembre 2022 a Lusail, in Qatar, tra Argentina e Francia, sfida vinta ai rigori da Messi contro Mbappé. La partita inaugurale si giocherà a Città del Messico, giovedì 11 giugno alle ore 21: si tratta della prima gara in programma delle 104 complessive. E allora scopriamo pronostico e quote di Messico-Sudafrica. Per la terza volta nella storia, questa edizione con Usa e Canada, il Messico ospita i Mondiali di calcio.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Messico - Sudafrica Gio 11/06/2026 H.21:00
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Al via i Mondiali di calcio 2026, che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada dall'11 giugno al 19 luglio. Ad aprire il torneo la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica Tutto quello che c'è da sapere facebook
Ho giocato Messico-Sudafrica 2-0 marcatore 1 Santiago Gimenez a @TwittEuro24 #TwittCup26 (con 48 ore d'anticipo perché sui pronostici sono imbattibile e voglio dare un vantaggio agli altri amici di #TwittCup26) x.com
Realisticamente, quali sono le possibilità per un biglietto last minute per Messico vs. Sudafrica all'Azteca? reddit
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