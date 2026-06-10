Messico-Sudafrica dà il via al Mondiale 2026 | il pronostico

Notizia in breve

Il Mondiale 2026 è iniziato con la partita tra Messico e Sudafrica, giocata giovedì 11 giugno alle 21 allo stadio Atzeca di Città del Messico. La gara ha segnato il calcio d’inizio del torneo, con entrambe le squadre in campo per la prima partita ufficiale. La partita si è conclusa con un risultato che ha dato il via alla competizione internazionale.