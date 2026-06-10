Messi e Ronaldo si stanno preparando a disputare il loro ultimo Mondiale. Entrambi, ormai vicini ai 40 anni, sono stati protagonisti di numerose edizioni e record. La loro partecipazione all’ultimo torneo internazionale rappresenta l’ultima volta che si potranno affrontare in campo a livello mondiale. La competizione si avvicina e con essa si conclude un’epoca del calcio. La presenza di queste due leggende sarà l’ultimo capitolo di una lunga carriera internazionale.

Il calcio mondiale sta per assistere a qualcosa che non rivedrà più. Non è retorica, non è nostalgia, non è marketing: è realtà. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo stanno per giocare il loro ultimo Mondiale, e il pianeta pallone si prepara a chiudere un’era che ha stravolto tutto: numeri, percezioni, standard, ambizioni, linguaggi. Per vent’anni hanno dominato come due monarchi assoluti, due potenze che non hanno lasciato spazio a nessuno. Ora avanzano verso l’ultimo capitolo con la consapevolezza di chi sa di aver scritto la storia, ma anche con la fame di chi non vuole lasciare nemmeno una briciola agli altri. Messi arriva con la calma dei predestinati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Ronaldo.

© Gbt-magazine.com - Messi e Ronaldo, l’ultimo Mondiale di due Leggende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tanti campioni oltre a Ronaldo, Messi e Neymar sono allultimo Mondiale

Notizie e thread social correlati

Ambrosini lancia il Mondiale 2026: «Tiferò Brasile, ma sogno l’ultimo ballo Messi-Cristiano Ronaldo»In vista del Mondiale 2026, l'ex centrocampista e commentatore sportivo ha condiviso alcune preferenze riguardo alle squadre e ai giocatori che spera...

Il ballo d’addio delle leggende: da Messi e Ronaldo alla carica dei quarantenniTra i protagonisti dei Mondiali 2026 ci saranno anche Messi, Ronaldo, Modric, Neuer e l’inedito Gordon, tutti in età avanzata, pronti a disputare la...

Temi più discussi: The Last Dance: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e le stelle pronte a disputare la loro ultima Coppa del Mondo nel 2026; Da Messi a Ronaldo: l’ultimo Mondiale della generazione d’oro; Mondiale 2026: l’ultima Coppa del Mondo di Messi e Ronaldo e l’inizio di una nuova era; Dieci domande sui Mondiali di calcio.

Mondiale, che sia l'ultimo senza l'Italia. Peccato sia ultimo di #Ronaldo, #Messi e #Modric x.com

Dal 2010 al 2019, durante il periodo di Messi e Ronaldo, chi è stato il terzo miglior giocatore del mondo? reddit

Da Cristiano Ronaldo e Leo Messi alla Spagna di Yamal: ecco record e primati che potrebbero essere battuti durante la Coppa del Mondo 2026MONDIALI - Da Cristiano Ronaldo e Leo Messi alla Spagna di Yamal: ecco record e primati che potrebbero essere battuti durante la Coppa del Mondo 2026. eurosport.it

Mondiali: Ronaldo-Messi sesto sigillo, ma il veterano è il 43/enne GordonUna carriera parallela, visto che il primo gol ai mondiali l'hanno segnato a distanza di un giorno 20 anni fa, nel giugno 2006. E ora sono a caccia di record assoluti. Messi ha gia' il primato di ... ansa.it