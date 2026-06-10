Mercato Juve | al casting dei portieri si aggiunge Chevalier Tutte le news

La Juventus ha inserito Chevalier nella rosa dei portieri in vista della prossima stagione. La squadra sta valutando anche Maignan, Vicario e Dibu Martinez. L'allenatore Spalletti ha richiesto un portiere che possa assumere un ruolo di leadership. La trattativa con i vari candidati è in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa. La scelta sarà comunicata nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Da Maignan e Vicario fino al Dibu Martinez e Chevalier: Spalletti esige un portiere leader per la sua Juventus, la lista completa. Aggiornamento 10 giugno 2026: nel mirino della Juve c’è anche Chevalier, reduce dalla sua prima stagione al PSG, ma il Dibu Martinez è entusiasta della Juventus e quindi risulta il profilo più vicino ai bianconeri. Insomma, si continua a lavorare per riempire questa prima casella. Aggiornamento 9 giugno 2026: Maignan o Dibu Martinez? La dirigenza bianconera sta attentamente valutando il profilo a cui consegnare la porta della prossima stagione. Sembra essere pronto un quadriennale per l’argentino, ma attenzione: fra i due litiganti, c’è il terzo incomodo, visto che Vicario ha dato apertura totale alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La JUVENTUS può cambiare tutti i portieri a Giugno

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