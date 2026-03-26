WWE | Nuovo nome per la Hall of Fame si aggiunge Bad News Brown

Da zonawrestling.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend di WrestleMania si terrà anche la cerimonia di introduzione nella Hall of Fame, che quest’anno avrà un nuovo nome e includerà anche Bad News Brown. La serata vedrà la presenza di diversi ospiti di rilievo, tra cui AJ Styles, Stephanie McMahon e Dennis Rodman. La cerimonia si svolge tradizionalmente in concomitanza con l’evento principale, attirando l’attenzione di appassionati e media.

Uno dei momenti più attesi del weekend di WrestleMania è sempre la notte della Hall of Fame, che anche quest’anno tornerà, accogliendo nomi di assoluto livello e in un certo senso sorprendenti, come AJ Styles, Stephanie McMahon, ma soprattutto Dennis Rodman. Dopo l’annuncio di Sycho Sid di pochi giorni fa, è arrivata la conferma dell’ingresso di un altro nome nella Hall of Fame, anch’esso nella Legacy Class: si tratta di Bad News Brown. L’annuncio, come prevedibile, è arrivato direttamente da Triple H via social media, con HHH che ha posto molta enfasi sul ruolo occupato da Brown negli sport da combattimento anche extra WWE: “Dal podio conquistato alle olimpiadi del 1976 al centro del ring di WrestleMania IV, Bad News Brown è stato un combattente agguerrito con una personalità altrettanto agguerrita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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