WWE | Nuovo nome per la Hall of Fame si aggiunge Bad News Brown

Durante il weekend di WrestleMania si terrà anche la cerimonia di introduzione nella Hall of Fame, che quest’anno avrà un nuovo nome e includerà anche Bad News Brown. La serata vedrà la presenza di diversi ospiti di rilievo, tra cui AJ Styles, Stephanie McMahon e Dennis Rodman. La cerimonia si svolge tradizionalmente in concomitanza con l’evento principale, attirando l’attenzione di appassionati e media.

Uno dei momenti più attesi del weekend di WrestleMania è sempre la notte della Hall of Fame, che anche quest’anno tornerà, accogliendo nomi di assoluto livello e in un certo senso sorprendenti, come AJ Styles, Stephanie McMahon, ma soprattutto Dennis Rodman. Dopo l’annuncio di Sycho Sid di pochi giorni fa, è arrivata la conferma dell’ingresso di un altro nome nella Hall of Fame, anch’esso nella Legacy Class: si tratta di Bad News Brown. L’annuncio, come prevedibile, è arrivato direttamente da Triple H via social media, con HHH che ha posto molta enfasi sul ruolo occupato da Brown negli sport da combattimento anche extra WWE: “Dal podio conquistato alle olimpiadi del 1976 al centro del ring di WrestleMania IV, Bad News Brown è stato un combattente agguerrito con una personalità altrettanto agguerrita. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nuovo nome per la Hall of Fame, si aggiunge Bad News Brown Articoli correlati WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i DemolitionLa classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e “succose”, con i nomi già annunciati di AJ Styles e... WWE: Annunciato Sid Vicious come nuovo membro della Hall of FameE’ notizia di oggi che la classe del 2026 della WWE Hall of Fame si arricchisce di un nuovo membro: dopo AJ Styles, Stephanie McMahon, i Demolition e...