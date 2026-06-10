Il governo ha annunciato nuove misure per affrontare il calo demografico, evidenziando che questa tendenza potrebbe mettere a rischio il sistema di welfare. Sono previsti incentivi per le madri lavoratrici e interventi specifici per aumentare il numero di asili nido. Le politiche mirano a sostenere le famiglie e favorire la natalità, con dettagli ancora da definire sul tipo di incentivi e sui fondi destinati all'espansione dei servizi per l'infanzia.

Come influenzeranno i nuovi incentivi la carriera delle madri lavoratrici?. Quali misure specifiche userà il governo per potenziare gli asili nido?. Perché gli incentivi economici non bastano a risolvere la crisi demografica?. Cosa rischia concretamente il sistema di protezione sociale nei prossimi anni?.? In Breve Assemblea Confcommercio a Roma come sede del discorso sulla demografia.. Potenziamento congedi parentali e servizi asili nido per le madri lavoratrici.. Decontribuzione economica per le donne che coniugano carriera e maternità.. Necessità di un cambio culturale oltre gli incentivi finanziari attuati..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: il calo demografico minaccia la tenuta del welfare

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