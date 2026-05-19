Allarme ABI | il calo demografico rischia di tagliare il PIL del 30%

L'Associazione bancaria ha emesso un allarme riguardo alla diminuzione della popolazione, prevedendo che questa possa ridurre il prodotto interno lordo del 30 per cento nei prossimi anni. La questione riguarda principalmente le ripercussioni sulla capacità di spesa e di investimento delle famiglie, che potrebbero essere influenzate dal calo demografico. Si discute anche delle possibili misure che il sistema bancario potrebbe adottare per tutelare il risparmio domestico e delle strategie da mettere in campo per affrontare una diminuzione così significativa del valore economico complessivo.

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