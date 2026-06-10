Meloni a Confcommercio | ‘Serve rigore per imprese e crescita
La premier ha partecipato a un evento di Confcommercio e ha dichiarato che è necessario un maggiore rigore per sostenere le imprese e stimolare la crescita. Ha parlato di riduzioni fiscali e di misure per favorire il ceto medio, senza entrare in dettagli specifici. Inoltre, ha annunciato che il governo sta valutando strategie per gestire le chiusure delle attività e le aperture, senza indicare tempistiche o modalità precise.
Come cambierà la pressione fiscale sul ceto medio dopo le nuove misure? Quali strategie userà il governo contro le attività apri e chiudi? Perché gli affitti brevi stanno danneggiando le imprese dell'accoglienza? Come influirà la crisi demografica sulla crescita del sistema produttivo??? In Breve Oltre 156mila esercizi commerciali chiusi in Italia negli ultimi 13 anni Carlo Sangalli segnala crisi fiducia giovani e scarsa partecipazione femminile al lavoro Necessità di rifor . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Il Presidente Meloni all'Assemblea di Confcommercio; Il Presidente Meloni all’Assemblea di Confcommercio; Confcommercio Chieti all'assemblea generale nazionale di Roma con Sangalli e Meloni; Meloni mercoledì all'assemblea di Confcommercio, il 12 riceve il presidente coreano.
Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio in corso a Ro x.com
Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio in corso a Ro facebook
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