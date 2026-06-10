Meloni a Confcommercio | ‘Serve rigore per imprese e crescita

Notizia in breve

La premier ha partecipato a un evento di Confcommercio e ha dichiarato che è necessario un maggiore rigore per sostenere le imprese e stimolare la crescita. Ha parlato di riduzioni fiscali e di misure per favorire il ceto medio, senza entrare in dettagli specifici. Inoltre, ha annunciato che il governo sta valutando strategie per gestire le chiusure delle attività e le aperture, senza indicare tempistiche o modalità precise.