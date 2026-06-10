Nella Città Vecchia sono stati effettuati numerosi controlli interforze, con quasi 400 persone identificate. L’operazione segue episodi di violenza avvenuti recentemente nella zona. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche per contrastare attività illegali e prevenire ulteriori incidenti. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo continua volta a mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità e di prevenzione dei fenomeni che possono compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica in Città Vecchia. A seguito dei recenti episodi di violenza registrati nel centro storico di Taranto, è stato predisposto un articolato dispositivo interforze che ha visto impegnati Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Polizia Locale e personale dell’ASL di Taranto. L’operazione è stata pianificata sulla base delle indicazioni emerse nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura e ha interessato in particolare le aree ritenute maggiormente sensibili del quartiere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Maxi controlli interforze in Città Vecchia dopo gli episodi di violenza: identificate quasi 400 persone

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