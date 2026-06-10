Marco Gaggini, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha parlato di una sua recente esperienza nel programma. Ha ricordato una ex dama con cui ha avuto un confronto e ha successivamente rivelato di aver sentito un’altra donna, anche questa partecipante del dating show. Gaggini ha espresso i suoi pensieri senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Marco Gaggini, noto protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha condiviso le sue riflessioni sulla recente esperienza nel dating show. In una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato dettagli sulle sue relazioni con Cristina Tenuta e Marta Martinelli. Poi ha parlato del ritorno in studio a Settembre, sbilanciandosi sull’esperienza passata nel trono classico da corteggiatore di Giorgia Lucini. Uomini e Donne, Cristina Tenuta: i ritocchi estetici e le parole inaspettate su Gloria Nicoletti Un bilancio positivo dell’esperienza nel programma. Marco ha descritto la sua avventura a Uomini e Donne come una crescita personale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Marco Gaggini ripensa ad una famosa ex di Uomini e Donne: poi svela la dama che ha sentito

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