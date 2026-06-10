Manfredonia Tari | inviati versamenti di acconto

Il Comune di Manfredonia sta inviando in questi giorni gli avvisi di pagamento per l’acconto TARI 2026. La comunicazione riguarda i cittadini e le imprese che devono effettuare il versamento. Gli avvisi sono stati recapitati tramite posta o altri mezzi di comunicazione ufficiali. La tassa si riferisce alla gestione dei rifiuti urbani e deve essere pagata secondo le scadenze indicate negli avvisi. Non sono stati comunicati eventuali dettagli sulla modalità di pagamento o sulle scadenze precise.

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, in questi giorni, sono in fase di recapito gli avvisi di pagamento relativi all’acconto TARI 2026. Gli importi indicati negli avvisi sono stati calcolati sulla base delle tariffe TARI 2025, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23 marzo 2026. Si precisa che l’avviso attualmente in distribuzione riguarda esclusivamente l’acconto e non rappresenta l’importo definitivo dovuto per l’anno 2026. Una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI 2026, sarà successivamente emesso l’avviso di saldoconguaglio, elaborato sulla base delle tariffe definitive. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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