Una forte grandinata ha colpito l’Italia, con il cielo che si è oscurato improvvisamente e il vento che è aumentato di intensità. Per alcuni minuti, le condizioni meteorologiche sono peggiorate rapidamente, con alberi sradicati e danni diffusi. La pioggia si è intensificata, trasformando la scena in una tempesta improvvisa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni specifici.

Per lunghi minuti il cielo si è fatto improvvisamente scuro, il vento ha iniziato a soffiare con forza crescente e le prime gocce di pioggia hanno lasciato rapidamente spazio a un’autentica tempesta. Le strade si sono svuotate nel giro di pochi istanti, mentre chi si trovava all’aperto ha cercato riparo dall’arrivo di una perturbazione tanto intensa quanto rapida. Il rumore della grandine sui tetti e sulle automobili, unito alle raffiche di vento e ai lampi che attraversavano il cielo, ha trasformato un normale pomeriggio di inizio estate in uno scenario caratterizzato da apprensione e disagi. In meno di un’ora la situazione è cambiata radicalmente, lasciando dietro di sé alberi abbattuti, strade imbiancate dai chicchi di ghiaccio e numerose segnalazioni da parte dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Maltempo, grandinata shock in Italia: “Alberi sradicati”

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Chaos in Italy today! A phenomenal hailstorm hit Treviso, everyone was shocked

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