Un maxischermo allo stadio di Monza è crollato nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, a causa di una forte temporale. Le immagini riprese con un drone mostrano il danno avvenuto durante il passaggio di una supercella che ha interessato le province di Varese, Milano e la Brianza. Non si registrano feriti. La tempesta ha provocato anche altri danni nella zona, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze.

Anche a Monza si sono registrati danni nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno dopo il passaggio di una forte supercella temporalesca tra le province di Varese, Milano e la Brianza. Allo stadio Brianteo le intense raffiche di vento hanno causato il crollo del maxi-schermo dell'impianto. Le immagini dal drone (video di Samuel Bianchi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ilgiorno.it - Maltempo, crolla maxischermo allo stadio di Monza: immagini dal drone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maltempo a Monza: il maxischermo dello stadio crolla sulle gradinate

Il Grifone verso il derby. Maxischermo allo stadioI biancorossi hanno svolto ieri pomeriggio una seduta di allenamento al ’Palazzoli’ in vista del derby di domani alle 18 a Siena.

Temi più discussi: Monza, paura all’U-Power Stadium: il temporale abbatte il maxischermo durante il nubifragio in Brianza; Ufficiale: Nicolás Burdisso lascia il Monza; Monza sull’azzurro Luca Koleosho, c’è la concorrenza di un altro club di Serie A.

Maltempo, all’U-Power Stadium di Monza il maxi schermo crolla sulle gradinateL’ondata di vento e pioggia che ha sferzato gran parte della Lombardia ha fatto danni anche in Brianza. Fortunatamente sulle seggioline del Brianteo non c’era nessuno ... msn.com

Maltempo: a Monza un albero precipita e colpisce un’auto posteggiata, crolla il maxischermo allo stadioE’ stato un temporale quasi imprevisto quello che si è scatenato con estrema furia ... msn.com